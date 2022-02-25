ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek

25.02.2022 20:20
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek

NEW ABD hükümetinin Kovid-19'a karşı maske takma zorunluluğunu önemli ölçüde gevşetecek bir karar almaya hazırlandığı bildirildi.

NEW ABD hükümetinin Kovid-19'a karşı maske takma zorunluluğunu önemli ölçüde gevşetecek bir karar almaya hazırlandığı bildirildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) bir yetkiliye göre, ülkede maske takma kurallarında değişikliğe gidilerek, kapalı kamusal alanlarda bu zorunluk gevşetilecek.

Yetkili yeni ölçümlere göre, vaka sayılarının dikkate alınmaya devam edileceğini ve bunun yanı sıra koronovirüsün omicron varyantına bağlı hastaneye yatış sayıları ve hastane kapasitelerinin göz önünde bulundurulacağını belirtti.

Yetkili ayrıca yeni politikanın, ABD hükümetinin odağını tüm enfeksiyon vakaları yerine Kovid-19'dan kaynaklanan ciddi hastalıkları ve ölümleri önlemeye yönelmesiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky geçen hafta Beyaz Saray brifinginde, "Hastanelerimizin kalp krizi ve felç geçiren kişilerle ilgilenebilmesi gerekiyor. Acil servislerimiz, acil sorunları olan hastaların sırada beklemesini gerektirmeyecek yoğunlukta olmalı." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan mevcut yönergelere göre, ABD eyaletlerinin yüzde 95'inde geçerli olan toplu taşımada maske zorunluluğunun yeni CDC kılavuzunda yer alıp almayacağı merak ediliyor.

YORUMLAR
500
ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Hastane, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek - Son Dakika


Son Dakika
20:05 Rusya'ya, bir yaptırım daha! Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldı
20:04 Trabzonspor-Kayserispor maçı başladı!
19:59 Son Dakika: Ülkemizde 25 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 71 bin 736 yeni vaka tespit edildi
19:53 Akaryakıta rekor zam! Vatandaşlar istasyonlarda kuyruk oluşturdu
19:49 Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabı ele geçirildi!
19:44 Savaşın acı tablosu gözler önüne serildi! Ukraynalı sivil, canını hiçe sayarak Rus konvoyunun önüne atladı
19:10 Avrupa Birliği'nden Rusya'ya saldırı yaptırımları devam ediyor! Avrupa Konseyi üyeliği askıya alındı
18:32 Rizespor Başkanı Kıran'dan Galatasaraylıları sinirlendirecek sözler: Fenerbahçe'yi tutacak hale geldiler
18:09 Ukrayna ordusunun kamuflajını giyenler sabotaj yapmak isteyen Rus askerleri çıktı!
18:03 Yardım çağrısına cevap alamadı! Başarılı futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 20:26:17. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement