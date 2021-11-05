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ABD, Kovid-19 aşı üreticisi ile sözleşmesini iptal etti - Son Dakika

ABD, Kovid-19 aşı üreticisi ile sözleşmesini iptal etti

05.11.2021 18:48
ABD, Kovid-19 aşı üreticisi ile sözleşmesini iptal etti

NEW ABD'nin Maryland eyaletindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tesislerinin sahibi olan Emergent BioSolutions ile aşı üretim sözleşmesinin iptal edildiği açıklandı.

NEW ABD'nin Maryland eyaletindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tesislerinin sahibi olan Emergent BioSolutions ile aşı üretim sözleşmesinin iptal edildiği açıklandı.

Emergent BioSolutions'tan yapılan açıklamada, yönetim ile aşı üretim anlaşmasının iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 180 milyon dolarlık alacaktan feragat edildiği kaydedildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde, yönetimin hızla Kovid-19 aşısı üretme planının önemli bir ayağı olan Emergent BioSolutions tesisinde Mart'ta üretilen 15 milyon doz Johnson & Johnson aşısı, Oxford- AstraZeneca aşısında kullanılan malzemelerin çapraz bulaşması nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti.

Nisan ayında tesiste inceleme yapan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), tesisin "sıhhi durumda tutulmadığı" ve "çapraz bulaşmayı önlemek için bazı prosedürlerin uygulanmadığı" yönünde rapor vermişti.

Ardından Haziran'da tesiste üretilen 60 milyon Johnson & Johnson aşısı daha, bulaşma nedeniyle imha edilmişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, AstraZeneca, Maryland, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Kovid-19 aşı üreticisi ile sözleşmesini iptal etti - Son Dakika


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