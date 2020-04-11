ABD, Kovid-19'dan ölümlerde İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti - Son Dakika

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ABD, Kovid-19'dan ölümlerde İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti
6 saat önce
NEW Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 19 bin 715'e çıktığı ABD, bu alanda dünyada ilk sıraya yerleşti.
NEW Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 19 bin 715'e çıktığı ABD, bu alanda dünyada ilk sıraya yerleşti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, vaka sayısı bakımından dünyada önde giden ABD, can kaybı sıralamasında da ilk sıraya yükseldi.
ABD, yeni tip koronavirüs bağlantılı 19 bin 715 can kaybı ile İtalya'yı geride bıraktı.
ABD'yi 19 bin 468 can kaybıyla İtalya, 16 bin 353 ölümle İspanya takip ediyor.
ABD, 27 Mart'ta da vaka sayısı bakımından Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşmişti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:52 Kaynak: AA
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