ABD Kovid-19 kaygısıyla Güney Kore'yle ortak askeri eğitimleri azaltıyor - Son Dakika
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ABD Kovid-19 kaygısıyla Güney Kore'yle ortak askeri eğitimleri azaltıyor

6 saat önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Güney Kore'deki birliklerinin bu ülkenin ordusu ile yaptıkları ortak eğitim tatbikatlarını Kovid-19 salgınından dolayı azaltacağını duyurdu.

ABD Kovid-19 kaygısıyla Güney Kore'yle ortak askeri eğitimleri azaltıyor, System.String[]

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Güney Kore'deki birliklerinin bu ülkenin ordusu ile yaptıkları ortak eğitim tatbikatlarını Kovid-19 salgınından dolayı azaltacağını duyurdu.

Bakan Esper, Güney Koreli mevkidaşı Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo ile Pentagon'da bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Çin'de başlayıp birçok ülkeye sıçrayan salgına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Esper, "(ABD Kore Kuvvetleri Komutanı) Orgeneral Robert Abrams ile (Güney Kore Genelkurmay Başkanı) Park Han-ki koronavirüs konusundaki kaygılardan dolayı komutanlıktaki ortak eğitimleri azaltmaya bakıyorlar." ifadesini kullandı.

Esper, birliklerin hareketleri ve askerlerin üslerden giriş çıkışlarının da kontrol altında tutulduğunu belirtti.

Toplantıda Koreli bakan Jeong ise Güney Kore ordusunda 13 askerde yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini, birlikler içindeki hareket ve intikalleri son derece sınırladıklarını söyledi.

Jeong, müşterek eğitimlerin azaltılması ve birlik hareketlerinin sınırlandırılmasının ülkenin savunmasında bir zaafa yol açmasını beklemediklerini de kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, James Mattis, Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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