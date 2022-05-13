ABD Kovid-19 Koordinatöründen halkın virüse karşı savunmasız kalabileceği uyarısı - Son Dakika
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ABD Kovid-19 Koordinatöründen halkın virüse karşı savunmasız kalabileceği uyarısı

13.05.2022 10:47
ABD Kovid-19 Koordinatöründen halkın virüse karşı savunmasız kalabileceği uyarısı

Beyaz Saray Kovid 19 ile Mücadele Koordinatörü Dr. Ashish Jha, ABD'nin sonbahar ve kış aylarında Kovid-19 karşı giderek daha savunmasız hale gelebileceği konusunda uyardı.

Beyaz Saray Kovid 19 ile Mücadele Koordinatörü Dr. Ashish Jha, ABD'nin sonbahar ve kış aylarında Kovid-19 karşı giderek daha savunmasız hale gelebileceği konusunda uyardı.

Associated Press haber ajansına açıklamalarda bulunan Jha, eğer Kongre daha fazla aşı ve tedavi için yeni fonları hızla onaylamazsa, halkın sonbahar ve kış aylarında virüse karşı savunmasız kalacağını belirtti.

Jha, ABD'lilerin virüse karşı bağışıklığının düştüğüne dikkati çekerek, virüsün daha bulaşıcı olabileceğini ifade etti.

Birçok kişinin hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacağını aktaran Jha, vaka sayılarının sıfıra düşürülmesinin zor olduğunu dile getirdi.

Jha, geliştirilen aşılarla salgının önlenebileceğini ve virüse bağlı ölümlerin en aza düşürülebileceğini kaydetti.

"Bütün varyantlar ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri dışında tespit edildi" ifadesini kullanan Jha, ABD halkının sağlığının korunması amaçlanıyorsa tüm dünyanın aşılandığından emin olunması gerektiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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