ABD, Kovid-19 nedeniyle global seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD, Kovid-19 nedeniyle global seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı - Son Dakika

ABD, Kovid-19 nedeniyle global seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı

6 saat önce

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkararak vatandaşlarına uluslararası seyahat yapmamaları, yurt dışındakilere de ülkeye dönmeleri çağrısında bulundu.

ABD, Kovid-19 nedeniyle global seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı, System.String[]

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkararak vatandaşlarına uluslararası seyahat yapmamaları, yurt dışındakilere de ülkeye dönmeleri çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle küresel seyahat uyarısının 4. seviyeye çıkarıldığı belirtilerek, Amerikalılara uluslararası seyahat yapmamaları tavsiye edildi.

Yurt dışında bulunan ABD vatandaşlarına da çağrı yapılan açıklamada, "Hala ticari uçuş imkanı bulunan ülkelerde olan ve ABD'de ikamet eden vatandaşlar, yurt dışında süresiz kalmaya hazırlanmıyorlarsa ABD'ye dönmek için ayarlamalarını acilen yapmalıdır." ifadesine yer verildi.

Bazı ülkelerin Kovid-19 nedeniyle seyahat kısıtlamaları, zorunlu karantina, sınırları kapatma, kendi vatandaşları haricindeki kişilerin girişine izin vermeme gibi önlemler aldığına işaret edilen açıklamada, "Yurt dışında yaşayan ABD vatandaşları uluslararası seyahatten kaçınmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:58 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gonca Vuslateri'den olay yaratan tweet!
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu         
18:57
Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Aleyna Tilki'den takipçilerine Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Aleyna Tilki'den takipçilerine "Evde kalın" çağrısı         
18:02
Ömer Faruk Beyaz'dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe'ye hizmet etmek Ömer Faruk Beyaz'dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe'ye hizmet etmek         
17:54
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu         
17:00
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi         
15:28
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi         
15:07
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
13:33
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti         
13:22
Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı         
08:43
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor         
08:38
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı         
23:08
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 05:26:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD, Kovid-19 nedeniyle global seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]