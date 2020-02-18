ABD, Kovid-19 nedeniyle Japonya'daki gemiden tahliye ettiği vatandaşlarını karantinaya aldı - Son Dakika

ABD'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinden tahliye ettiği vatandaşlar ülkede karantinaya alındı.

Amerikalı sağlık yetkilileri, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan, 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinden çıkan 328 ABD vatandaşını taşıyan uçakların, California eyaletindeki Travis Hava Üssü'ne ve Texas eyaletine bağlı San Antonio şehrindeki Lackland Hava Üssü'ne indiğini bildirdi.

Yetkililer, tahliye edilenlerin 14 gün boyunca bu üslerde kurulan karantina merkezlerinde tutulacağını açıkladı.

Travis Hava Üssü'ne getirilenlerin, Çin'den bu ay başında getirilen ve üsteki bir otelde konaklatılan 200'den fazla kişiden farklı bir yere yerleştirileceğini söyleyen yetkililer, üsteki havacıların karantinadakilerle teması olmayacağını belirtti.

Ülkelerine gelen 328 ABD vatandaşı, 4 Şubat'tan bu yana yolcu gemisinde karantinadalardı ancak ABD'ye gelmeleriyle bu 14 günlük karantina süreci yeniden başladı.

ABD Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan ortak açıklamada, "Diamond Princess"taki 300'den fazla ABD vatandaşı ile ailelerinin Amerikalı sağlık personeli tarafından muayene edildiği, virüs belirtisi görülmediği ve uçuş için uygun olduğu ifade edilmişti.

Gemiden inen ABD'lilerden 14'ünün sonuçlarının pozitif çıktığına ilişkin yetkililerin bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, bu kişilerin uçakta diğer yolculardan ayrı bir bölümde tecrit edilerek uçabileceğine karar verildiği kaydedilmişti.

Güney Kore, Japonya'daki yolcu gemisinden 5 kişiyi tahliye ediyor

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, başkent Seul'un güneyindeki Seongnam'da bulunan Seul Hava Üssü'nden havalanan Devlet Başkanlığına ait uçak, Japonya'daki Haneda Havalimanı'na ulaştı.

Hükümet yetkilileri, "Diamond Princess"tan 4 Güney Koreli ile bu kişilerden birinin Japon eşinin tahliye edileceğini açıkladı.

Gemide kalan 9 Güney Korelinin kendi istekleriyle tahliye edilmeyeceğini söyleyen yetkililer, gemideki vatandaşlardan hiçbirinde Kovid-19 tespit edilmediğini vurguladı.

Uçağın, yarın yerel saatle sabah Gimpo Uluslararası Havalimanı'na dönmesi planlanıyor.

Tahliye edileceklerin Incheon Uluslararası Havalimanı'nda oluşturulan karantina merkezlerinde 14 gün boyunca tutulması bekleniyor.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, 31 yeni tip koronavirüs vakası saptanan ülkede, hastanede tedavi gören 2 kişinin, iki kere yapılan virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından taburcu edildiği belirtildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda Kovid-19'a rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1869'a, virüs bulaşan kişi sayısı da 72 bin 436'ya çıkmıştı.