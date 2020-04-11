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ABD, Kovid-19 salgınında 19 bin 715 can kaybı ile İtalya'yı geride bırakarak "dünyada en fazla...
6 saat önce
ABD, Kovid-19 salgınında 19 bin 715 can kaybı ile İtalya'yı geride bırakarak "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu.
ABD, Kovid-19 salgınında 19 bin 715 can kaybı ile İtalya'yı geride bırakarak "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:32 Kaynak: AA
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