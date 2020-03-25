ABD Kovid-19 sebebiyle 9 bin vatandaşını ülkeye getirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Kovid-19 sebebiyle 9 bin vatandaşını ülkeye getirdi - Son Dakika

ABD Kovid-19 sebebiyle 9 bin vatandaşını ülkeye getirdi

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana 28 ülkeden 9 bin ABD vatandaşını ülkeye getirdiklerini açıkladı.

ABD Kovid-19 sebebiyle 9 bin vatandaşını ülkeye getirdi, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana 28 ülkeden 9 bin ABD vatandaşını ülkeye getirdiklerini açıkladı.

Sözcü Ortagus, bakanlığın Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Ortagus, Kovid-19'un Çin'in Vuhan bölgesinde görülmesinden bu yana 28 ülkeden 9 bin ABD vatandaşını ülkeye getirdiklerini bildirdi.

Gelecek günlerde dünyanın çeşitli bölgelerinden binlerce vatandaşı daha ülkeye getireceklerini belirten Ortagus, "Bakanlık olarak lojistik ve diplomatik zorlukların üstesinden gelmek ve Amerikalıları ulaşılması zor bölgelerden ve virüslerden kurtarmak için elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:10 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız
Koronavirüs türküsüne eşek üzerinde klip çeken ozan Arif Gülcani, zor anlar yaşadı En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti         
16:35
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı         
15:11
Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi         
15:08
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı         
14:55
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı         
14:42
Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı         
14:11
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı         
14:10
Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı         
14:08
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız         
14:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım         
13:55
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak         
13:08
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi         
12:48
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı         
12:30
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi         
12:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 09:57:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Kovid-19 sebebiyle 9 bin vatandaşını ülkeye getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]