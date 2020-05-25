ABD, Kovid-19'un Latin Amerika'daki merkez üssü olan Brezilya'dan ülkeye girişlerin durdurulduğunu... - Son Dakika

ABD, Kovid-19'un Latin Amerika'daki merkez üssü olan Brezilya'dan ülkeye girişlerin durdurulduğunu...
ABD, Kovid-19'un Latin Amerika'daki merkez üssü olan Brezilya'dan ülkeye girişlerin durdurulduğunu açıkladı.
ABD, Kovid-19'un Latin Amerika'daki merkez üssü olan Brezilya'dan ülkeye girişlerin durdurulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 12:29 Kaynak: AA
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