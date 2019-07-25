Son Dakika Haberleri: ABD-Küba 'sonik saldırı' krizi: Diplomatların beyin tomografisinde 'somut farklılıklar' saptandı
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ABD-Küba 'sonik saldırı' krizi: Diplomatların beyin tomografisinde 'somut farklılıklar' saptandı

17 dakika önce

ABD-Küba ‘sonik saldırı' krizi: Diplomatların beyin tomografisinde 'somut farklılıklar' saptandı

ABD-Küba 'sonik saldırı' krizi: Diplomatların beyin tomografisinde 'somut farklılıklar' saptandı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin Havana Büyükelçiliğinde görevli diplomatlarına yönelik gizemli sonik saldırı iddialarında önemli bir gelişme yaşandı. Saldırıya maruz kaldığı iddia edilen 40 diplomata yapılan beyin tomografisinde uzmanlar 'somut farklılıklar' saptadıklarını açıkladı.

Amerika Tıp Derneği Dergisi'nde yayınlanan araştırmada görev alan radyoloji profesörü Ragini Verma hastaların MR'larının bu insanlara "birşeyler olduğunu gösterdiğini" belirtti. Profesör Verma, "Tüm söyleyebileceğim bulunması gereken bir gerçek olduğu. Ne olduysa önceden varolan bir nedenden kaynaklanmadı". dedi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Havana, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:37 
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