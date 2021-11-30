ABD, Kübalı 9 yetkiliye vize kısıtlaması getirdi - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Küba'da 15 Kasım'da düzenlenen gösterilerde haksız tutuklamalara adı karışan 9 Küba İçişleri Bakanlığı ve Devrimci Silahlı Kuvvetler üst düzey üyesine vize kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Küba rejiminin 15 Kasım'da barışçıl göstericileri hedef alan eylemlerinin ardından Dışişleri Bakanlığı, baskı ve haksız tutuklamalar yoluyla Küba halkının sesini susturma girişimlerine karışan 9 Kübalı yetkiliye vize kısıtlamaları getirdi." ifadesini kullandı.

Söz konusu 9 yetkilinin isimlerini vermeyen Blinken, "Bu 9 kişi, İçişleri Bakanlığı ve Devrimci Silahlı Kuvvetlerin üst düzey üyelerindendir." bilgisini verdi.

Blinken, Küba'da yönetimin eylemcilere karşı zorbalık yaptığını, gazetecileri ve siyasi muhalifleri ev hapsinde tuttuğunu savundu.

15 Kasım'da da eylemlere katılan birçok Küba vatandaşının gözaltına alındığını belirten Blinken, şunları kaydetti:

"Bu vize kısıtlamaları, Küba halkını destekleme ve yalnızca rejim liderleri için değil, rejimin demokrasi ve insan haklarına yönelik saldırılarına olanak sağlayan yetkililer için de hesap verebilirliği teşvik etme hedefimize yöneliktir. ABD, siyasi mahkumların serbest bırakılması için baskı yapmak ve Küba halkının özgürlük ve hesap verebilirlik çağrısını desteklemek için tüm diplomatik ve ekonomik araçları kullanmaya devam ediyor."