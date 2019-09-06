Son Dakika Haberleri: ABD Kübalı göçmenlerin ailelerine gönderdiği paraya kısıtlama getirdi
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ABD Kübalı göçmenlerin ailelerine gönderdiği paraya kısıtlama getirdi

1 saat önce

ABD, ülkede yaşayan Kübalıların ailelerine gönderdiği para miktarına limit koydu.

ABD Kübalı göçmenlerin ailelerine gönderdiği paraya kısıtlama getirdi, System.String[]

ABD, ülkede yaşayan Kübalıların ailelerine gönderdiği para miktarına limit koydu.

ABD Hazine Bakanlığı, Kübalı göçmenlerin ailelerine gönderdiği paranın 3 ayda bin dolarla sınırlandırıldığını açıkladı.

Açıklamada, yeni kurallar çerçevesince Küba'da aile yaşamayanlara da para gönderme izin verilmeyeceği bildirildi.

Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yeni kurallar, iki ülkede finans kurumları arasındaki işlemlere kısıtlama getiriyor.

ABD'de Eski Devlet Başkanı Barack Obama, 2009 yılında Kübayla diplomatik ilişkileri düzeltmek yapılan girişimler çerçevesinde Kübalı göçmenlerin aile üyelerine gönderdiği para limitlerini kaldırmıştı.

ABD Başkanı Trump, selefi Barack Obama'nın Küba ile ilişkileri normalleştirme girişimlerinin sadece karşı tarafın menfaatine olduğunu savunarak normalleşme sürecini iptal etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Barack Obama, Küba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:48 Kaynak: AA
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