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ABD/Kudlow: Küçük işletmelere destek planı 250-300 milyar dolar
6 saat önce
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kudlow, hükümetin Covid-19 nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan küçük işletmeler için 250-300 milyar dolarlık kaynak ayırma planı bulunduğunu açıkladı.
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kudlow, hükümetin Covid-19 nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan küçük işletmeler için 250-300 milyar dolarlık kaynak ayırma planı bulunduğunu açıkladı.
Kudlow ayırca, şirketleri kurtarmanın bir parçası olarak hisse senedi pozisyonu almayı değerlendirebileceklerini söyledi.
Habere göre, Kudlow bunun değerlendirmeye alınan birçok fikirden sadece bir tanesi olduğunu, koronavirüs desteğinin son halinin Kongre'yle yapılacak müzakereler sonrası şekilleneceğini kaydetti.
Kudlow koronavirüsün ekonomiye etkilerinin beklenenden daha kötü olması durumunda gerekeni yapacaklarını, 1.3 trilyon dolar olan destek paketinin daha da artırılabileceğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:40 Kaynak: DHA
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