ABD/Kudlow: Küçük işletmelere destek planı 250-300 milyar dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD/Kudlow: Küçük işletmelere destek planı 250-300 milyar dolar - Son Dakika Ekonomi

ABD/Kudlow: Küçük işletmelere destek planı 250-300 milyar dolar

6 saat önce

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kudlow, hükümetin Covid-19 nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan küçük işletmeler için 250-300 milyar dolarlık kaynak ayırma planı bulunduğunu açıkladı.

ABD/Kudlow: Küçük işletmelere destek planı 250-300 milyar dolar, System.String[]

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kudlow, hükümetin Covid-19 nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan küçük işletmeler için 250-300 milyar dolarlık kaynak ayırma planı bulunduğunu açıkladı.

Kudlow ayırca, şirketleri kurtarmanın bir parçası  olarak hisse senedi pozisyonu almayı değerlendirebileceklerini söyledi.

Habere göre, Kudlow  bunun değerlendirmeye alınan birçok fikirden sadece bir tanesi  olduğunu, koronavirüs desteğinin son halinin Kongre'yle yapılacak  müzakereler sonrası şekilleneceğini kaydetti.

Kudlow koronavirüsün ekonomiye etkilerinin beklenenden daha kötü  olması durumunda gerekeni yapacaklarını, 1.3 trilyon dolar olan destek  paketinin daha da artırılabileceğini ifade etti.


Beyaz Saray, Koronavirüs, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:40 Kaynak: DHA

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