Son Dakika Haberleri: ABD Kudüs Başkonsolosluğunu, Büyükelçilikle Birleştirdi

ABD Kudüs Başkonsolosluğunu, Büyükelçilikle Birleştirdi

26 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, fiilen Filistin Büyükelçiliği olarak kullanılan Kudüs Başkonsolosluğunun, Kudüs Büyükelçiliğiyle birleştirildiği bildirildi.

ABD Kudüs Başkonsolosluğunu, Büyükelçilikle Birleştirdi, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, fiilen Filistin Büyükelçiliği olarak kullanılan Kudüs Başkonsolosluğunun, Kudüs Büyükelçiliğiyle birleştirildiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Robert Palladino, de facto (fiilen) Filistin Büyükelçiliği olarak kullanılan Kudüs Başkonsolosluğunun, Kudüs Büyükelçiliğiyle birleştirildiğini açıkladı. ABD, geçtiğimiz Mayıs'ayında İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımış ve birçok eleştiriye sebep olmuştu. Açıklamada, "ABD Kudüs Başkonsolosluğu ile ABD Kudüs Büyükelçiliği tek bir diplomatik misyon olacak şekilde 4 Mart 2019'da birleştirilecek. Bu adım, Bakan Pompeo'nun 18 Ekim 2018'de iki misyon ile ekiplerin birleştirileceğine yönelik duyurusu üzerine atıldı" ifadeleri kullanıldı.

Kudüs'teki Başkonsolosluğun kapatılmasıyla birlikte Filistinlilerin, İsrail'e atanmış Büyükelçiliğe gitmesi zorunlu kılındı. Açıklamada, tüm diplomatik işlerin artık Kudüs'ten yürütüleceği ifade edilirken, Gazze ve Batı Şeria'daki işleri ise Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği Filistin İşleri Birimi'nin üstleneceği kaydedildi. - KUDÜS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:54 Kaynak: İHA

Filistin, Amerika Birleşik Devletleri, Kudüs, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Bolton'dan Venezuela İtirafı: İktidarı Değiştirmek İçin Koalisyon Kurmaya Çalışıyoruz ABD'yi Vuran Hortum Felaketinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 22'ye Yükseldi

ABD'de Oynanan Maçta Hakem Adeta Buz Tuttu Çöp Kutusundaki Uyuşturucu Alışverişine Bekçilerden Suçüstü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 13:20:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Kudüs Başkonsolosluğunu, Büyükelçilikle Birleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]