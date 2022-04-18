ABD, Kudüs'teki son şiddet olaylarından endişeli olduğunu bildirdi - Son Dakika
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ABD, Kudüs'teki son şiddet olaylarından endişeli olduğunu bildirdi

18.04.2022 22:38
ABD, Kudüs'teki son şiddet olaylarından endişeli olduğunu bildirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ve Batı Şeria'da Müslümanlara yönelik şiddet olaylarından endişeli olunduğunu belirterek, tüm taraflara sağduyu çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ve Batı Şeria'da Müslümanlara yönelik şiddet olaylarından endişeli olunduğunu belirterek, tüm taraflara sağduyu çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'da Müslümanlara yönelik şiddet olaylarından derin endişe duyduklarını belirtti.

Tüm taraflara sağduyu ve provakatif davranışlardan kaçınma çağrısı yapan Price, "İsrailli ve Filistinli yetkilileri gerginliği azaltmak ve tüm tarafların güvenliğini sağlamak için birlikte çalışmaya davem ediyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve hem İsrailli hem de Filistinli yetkililer ile yakın temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

Price, hafta sonu ABD'li yetkililerin İsrail, Filistin ve bölgedeki diğer ülkelerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.

"Pakistan önemli bir ortağımız"

Pakistan'daki hükümet değişikliği konusunda da değerlendirmede bulunan Price, "Pakistan bizim Afganistan'ı daha istikrarlı, daha müreffeh ve daha güvenli bir yere getirmeye çabalarken birlikte çalıştığımız önemli bir paydaş ve önemli bir ortak." dedi.

Price, ABD ve Pakistan'ın 75 yıllık "önemli ilişkisi" olduğuna işaret ederek, "Pakistan'daki yeni yönetim ile bölgesel ve uluslararası konularda çalışmayı sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Ermenistan ve Azerbaycan'a diplomatik temasları yoğunlaştırmayı sürdürme çağrısı

Ermenistan ve Azerbaycan arasında normalleşmeye yönelik attığı adımları da değerlendiren Price, "Güney Kafkaslar bölgesinde barışçıl, demokratik ve müreffeh bir geleceğe desteğimizi sürdürüyoruz. Ermenistan ve Azerbaycan'ı diplomatik temaslarını yoğunlaştırmayı sürdürme ve doğrudan ilişkiler için var olan mekanizmalardan yararlanmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Price, iki ülkenin attığı adımlarda ABD'nin rolüne ilişkin "Biz bu konuda hem Ermenistan hem de Azerbaycan'a yardım etmeye her zaman hazırız." şeklinde konuştu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Batı Şeria, Mescit, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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