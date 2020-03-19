ABD, küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkararak vatandaşlarına uluslararası seyahat... - Son Dakika

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ABD, küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkararak vatandaşlarına uluslararası seyahat...
6 saat önce
ABD, küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkararak vatandaşlarına uluslararası seyahat etmemeleri, yurt dışındakilere de ülkeye dönme çağrısı yaptı.
ABD, küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkararak vatandaşlarına uluslararası seyahat etmemeleri, yurt dışındakilere de ülkeye dönme çağrısı yaptı
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:44 Kaynak: AA
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