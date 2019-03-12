ABD küresel silah ihracatının yüzde 36'sını yaptı
1 saat önce
ABD 2014-2018 döneminde, öncesindeki 4 yıla oranla yüzde 29 artışla, dünyadaki büyük ölçekli silah ihracatının yüzde 36'sını yaptı.
ABD
2014-2018 döneminde, öncesindeki 4 yıla oranla yüzde 29 artışla, dünyadaki büyük ölçekli silah ihracatının yüzde 36'sını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:15
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