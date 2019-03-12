Son Dakika Haberleri: ABD küresel silah ihracatının yüzde 36'sını yaptı

ABD küresel silah ihracatının yüzde 36'sını yaptı

1 saat önce

ABD 2014-2018 döneminde, öncesindeki 4 yıla oranla yüzde 29 artışla, dünyadaki büyük ölçekli silah ihracatının yüzde 36'sını yaptı.

ABD küresel silah ihracatının yüzde 36'sını yaptı, System.String[]
ABD 2014-2018 döneminde, öncesindeki 4 yıla oranla yüzde 29 artışla, dünyadaki büyük ölçekli silah ihracatının yüzde 36'sını yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:15 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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