Abd: Kutup Girdabı Soğukları Yaşamı Felç Etti
9 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle orta - batı eyaletlerinde kutup girdabı olarak adlandırılan ve eksi 30 santigrad dereceye kadar düşen hava sıcaklığı hayatı felç etti.
Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle orta - batı eyaletlerinde kutup girdabı olarak adlandırılan ve eksi 30 santigrad dereceye kadar düşen hava sıcaklığı hayatı felç etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:13
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