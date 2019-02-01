Son Dakika Haberleri: Abd: Kutup Girdabı Soğukları Yaşamı Felç Etti

Abd: Kutup Girdabı Soğukları Yaşamı Felç Etti

9 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle orta - batı eyaletlerinde kutup girdabı olarak adlandırılan ve eksi 30 santigrad dereceye kadar düşen hava sıcaklığı hayatı felç etti.

">
Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle orta - batı eyaletlerinde kutup girdabı olarak adlandırılan ve eksi 30 santigrad dereceye kadar düşen hava sıcaklığı hayatı felç etti.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:13 

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Türkiye'nin Venezuella'yla Olan Altın Ticaretini İncelemeye Aldı ABD'den Çok Konuşulacak Karar: Gazze ve Batı Şeria'ya Yardım Kesildi

ABD Mahkemesi, Esad Rejimine 302 Milyon Dolar Ceza Kesti ABD'nin Rusya ile İmzalanan Tarihi Anlaşmayı İptal Etmesinin Ardından Trump'tan Kritik Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 21:22:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abd: Kutup Girdabı Soğukları Yaşamı Felç Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]