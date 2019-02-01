Abd: Kutup Girdabı Soğukları Yaşamı Felç Etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle orta - batı eyaletlerinde kutup girdabı olarak adlandırılan ve eksi 30 santigrad dereceye kadar düşen hava sıcaklığı hayatı felç etti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle orta - batı eyaletlerinde kutup girdabı olarak adlandırılan ve eksi 30 santigrad dereceye kadar düşen hava sıcaklığı hayatı felç etti.

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