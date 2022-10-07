ABD, Kuveyt'e 3 milyar dolarlık hava savunma sistemi ve mühimmat satışına onay verdi - Son Dakika
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ABD, Kuveyt'e 3 milyar dolarlık hava savunma sistemi ve mühimmat satışına onay verdi

07.10.2022 01:52
ABD, Kuveyt'e 3 milyar dolarlık hava savunma sistemi ve mühimmat satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'e 3 milyar dolar değerinde Ulusal Gelişmiş Havadan Karaya Füze Sistemi (NASAM) ve Orta Menzilli Hava Savunma Sistemi (MRADS) ile ilgili mühimmat ve ekipman satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'e 3 milyar dolar değerinde Ulusal Gelişmiş Havadan Karaya Füze Sistemi (NASAM) ve Orta Menzilli Hava Savunma Sistemi (MRADS) ile ilgili mühimmat ve ekipman satışına onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, " Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'e tahmini değeri 3 milyar dolar olan Ulusal Gelişmiş Havadan Karaya Füze Sistemi (NASAM) ve Orta Menzilli Hava Savunma Sistemi (MRADS) ile ilgili ekipman satışına onay verdi" ifadesi kullanıldı.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 7 "AN/MPQ-64FI Sentinel" radarı; 63 "AIM-120C-8" Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze, 63 adet menzili uzatılmış havadan havaya füze, 63 "AIM-9X Sidewinder Block II" taktik füzesi; 6 "AIM-9X Block II" taktik füzesi yönlendirme ünitesi, 12 Çok İşlevli Bilgi Dağıtım Sistemleri - Düşük Hacimli Terminal (MIDS LVT) Blok 2 ve 12 MIDS LVT Şifreleme Modülü (LCM) bulunduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece, ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin, NATO üyeleri için 15, diğer ülkeler için 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda yönetim, satışın yapılmasına onay verilen satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, ilgili ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

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Kaynak: AA

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