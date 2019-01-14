Son Dakika Haberleri: Abd, Kuzey Akım 2 Gaz Projesiyle Bağlantılı Şirketlere Yaptırım Uygulayabilir

Abd, Kuzey Akım 2 Gaz Projesiyle Bağlantılı Şirketlere Yaptırım Uygulayabilir

1 saat önce

ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Kuzey Akım 2 gaz projesiyle bağlantılı şirketleri Amerikan yaptırımlarıyla karşılaşabilecekleri konusunda uyardı. Rusya’dan Almanya’ya Baltık Denizi’nin altından gaz taşınmasını öngören Kuzey Akım 2 projesi konusunda ABD’nin Berlin Büyükelçisi’nden uyarı geldi. Büyükelçi Richard Grenell, projeyle bağlantılı şirketlere mektup göndererek Amerika’nın Yaptırımlar Aracılığıyla Düşmanlarla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında cezalandırılabileceklerini belirtti. AFP’ye konuşan […]The post ABD, Kuzey Akım 2 gaz projesiyle bağlantılı şirketlere yaptırım uygulayabilir appeared first on Enerji Enstitüsü.

Abd, Kuzey Akım 2 Gaz Projesiyle Bağlantılı Şirketlere Yaptırım Uygulayabilir, System.String[]
ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Kuzey Akım 2 gaz projesiyle bağlantılı şirketleri Amerikan yaptırımlarıyla karşılaşabilecekleri konusunda uyardı.

Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından gaz taşınmasını öngören Kuzey Akım 2 projesi konusunda ABD'nin Berlin Büyükelçisi'nden uyarı geldi. Büyükelçi Richard Grenell, projeyle bağlantılı şirketlere mektup göndererek Amerika'nın Yaptırımlar Aracılığıyla Düşmanlarla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında cezalandırılabileceklerini belirtti.

AFP'ye konuşan bir büyükelçilik sözcüsü, Grenell'in mektupta, söz konusu şirketlerin CAATSA kapsamındaki Amerikan yaptırımlarıyla karşılaşma "tehlikesi altında olduğunu hatırlattığını" söyledi. ABD'de 2017'de yürürlüğe giren CAATSA; İran, Rusya ve Kuzey Kore'yi hedef alıyordu.

Sözcü, ABD Başkanı Donald Trump'a yakın bir isim olan Grenell'in şirketlere gönderdiği mektubun bir "tehdit" olarak algılanmaması gerektiğini, sadece "ABD politikasının açık bir mesajı" olduğunu ifade etti. Trump, geçen Temmuz ayında Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya'nın Rus doğalgazına bağımlı olduğunu ve "tamamen Rusya tarafından kontrol edildiğini" öne sürmüş, Berlin'in Moskova'nın "esiri" olduğunu söylemişti.

Baltık Denizi üzerinden taşınan gazın iki misline çıkarılmasını sağlaması amaçlanan proje kapsamındaki inşa çalışmalarına başlandı. Rus enerji devi Gazprom, projeyi Alman şirketleri Wintershall ve Uniper'in yanı sıra Fransız Engie, Avusturyalı OMV ve İngiltere- Hollanda ortaklığındaki Shell ile birlikte gerçekleştiriyor.

Grenell, mektubunda Kuzey Akım 2'nin, Rus gazının Karadeniz'in altından sevkiyatını öngören TürkAkım projesiyle birlikte, Avrupa'ya Ukrayna üzerinden doğal gaz taşınması ihtiyacını ortadan kaldıracağını belirtti. ABD'li büyükelçi, bu durumun da Kiev'in, Rusya'nın saldırgan politikalarına karşı elindeki kalkanı kaybetmesine neden olacağını ifade etti.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:34 

Almanya, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Sektörel
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