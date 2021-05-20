ABD, Kuzey Akım 2 projesinde Almanya'ya yönelik yaptırımlardan vazgeçti - Son Dakika

ABD'de Joe Biden yönetimi, Rusya ile Avrupa arasındaki Kuzey Akım 2 (Nord Stream) doğal gaz boru hattını inşa eden Alman şirkete yönelik yaptırımlardan vazgeçti.

ABD'de Joe Biden yönetimi, Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz taşıyacak Kuzey Akım 2 (Nord Stream) projesine uyguladığı yaptırımlardan Almanya'yı muaf tuttu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye sunduğu raporda yer alan karara göre boru hattı projesini inşa eden Nord Stream 2 AP şirketinin CEO'su ve eski bir Doğu Almanya istihbarat subayı olan Matthias Warnig hakkındaki yaptırım kararından vazgeçildi. Söz konusu kararın ABD'nin ulusal çıkarına olduğu belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca Kuzey Akım 2'nin inşasında yer alan 4 Rus gemisine yaptırımlar uygulandığını belirtti. Ancak ABD yönetimi, bu durumun boru hattı projesini durdurmak için yeterli olmayacağı yönünde eleştiriliyor.

Öte yandan Baltık Denizinden Avrupa'ya gaz iletecek projenin yüzde 95'i tamamlandı. - WASHINGTON