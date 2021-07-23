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ABD, Kuzey Kore'deki salgın ve gıda arzı konusunda endişeli - Son Dakika

ABD, Kuzey Kore'deki salgın ve gıda arzı konusunda endişeli

23.07.2021 13:09
ABD, Kuzey Kore'deki salgın ve gıda arzı konusunda endişeli, System.String[]

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Kuzey Kore'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı zorluklar ve gıda kıtlığıyla karşı karşıya kaldığını belirtti ve bu ülkeye nükleer programıyla ilgili müzakerelere geri dönmesi çağrısını yineledi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Kuzey Kore'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı zorluklar ve gıda kıtlığıyla karşı karşıya kaldığını belirtti ve bu ülkeye nükleer programıyla ilgili müzakerelere geri dönmesi çağrısını yineledi.

Sherman, Güney Kore basınına yaptığı açıklamada, "Pandemi nedeniyle gerçekten de en zor koşullarla karşı karşıya olan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) halkının yaşadığı zorluğu, bunun ortaya çıkardığı gıda sıkıntısını anlıyoruz. KDHC halkı için daha iyi bir sonuç umuyoruz." dedi.

Öte yandan Sherman, Güney Koreli yetkililerle görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Güneyle, Kuzey Kore'yi nükleer müzakerelere geri dönmeye ikna etmek için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini teyit ettiklerini kaydetti.

"KDHC ile ileriye dönük güvenilir, öngörülebilir, yapıcı bir yol" aradıklarını belirten Sherman, "Kuzey Korelilere diyalog kurmayı teklif ettik ve onlardan haber bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, kısa süre önce gıda sıkıntısı uyarısında bulunmuş ve ülkesinin "şimdiye kadarki en kötü" krizle karşı karşıya olduğunu bildirmişti.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki görüşmeler, 2019'da Kim ile dönemin ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ikinci zirvede ABD önderliğindeki ekonomik yaptırımlar üzerindeki çekişmeler nedeniyle çökmüştü ve o dönemden bu yana ilişkilerde çok az ilerleme kaydedilmişti. Kim, ABD politikalarını değiştirmedikçe nükleer cephaneliğini güçlendirmek ve daha ileri düzey silahlar inşa etmek tehdidinde bulunmuştu.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin, ekonomik koşullarının kötüleşmesi durumunda ABD'yle uzlaşmak zorunda kalabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu. Kim, son konuşmalarında halkı uzun süreli Kovid-19 kısıtlamalarına hazırlıklı olmaya çağırmıştı ancak ülkenin ekonomisi üzerindeki büyük zarara rağmen sınırlarını yeniden açmaya hazır olmadığını belirtmişti.

Güney Kore gizli servisi, bu ay milletvekillerine Kuzey Kore'nin herhangi bir yabancı Kovid-19 aşısı tedarik etmediğini kaydetmişti. Dünya çapında Kovid-19 aşıları göndermek için Birleşmiş Milletler destekli aşı programı COVAX, şubatta Kuzey Kore'nin yılın ilk yarısında 1,9 milyon doz aşı alabileceğini söylemişti. COVAX adına aşı tedarik eden ve dağıtan UNICEF, Kuzey Kore'nin aşıları almak için evrak işlerini bile tamamlamadığını, bu nedenle aşıların ne zaman teslim edilebileceğinin belirsiz olduğunu aktarmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Kuzey Kore'deki salgın ve gıda arzı konusunda endişeli - Son Dakika


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