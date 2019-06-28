ABD Kuzey Kore ile görüşmelere hazır

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Trump ile Kim'in benzerleri, G-20 esnasında Osaka'da barda sahne aldı

Rusya Lideri Putin ve ABD Lideri Trump, Türkiye'yi konuştu

Son dakika! İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve tüm yardımcıları istifa etti