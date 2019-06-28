Son Dakika Haberleri: ABD, Kuzey Kore ile görüşmelere hazır
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ABD, Kuzey Kore ile görüşmelere hazır

7 dakika önce

ABD Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun, nükleer müzakerelerde "eş zamanlı ve paralel" ilerleme sağlamak için ABD'nin Kuzey Kore ile görüşmelere hazır olduğunu iletti.

ABD, Kuzey Kore ile görüşmelere hazır, System.String[]
ABD Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun, nükleer müzakerelerde "eş zamanlı ve paralel" ilerleme sağlamak için ABD'nin Kuzey Kore ile görüşmelere hazır olduğunu iletti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:58 
kuzey kore, ABD, Ekonomi
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