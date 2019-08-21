Son Dakika Haberleri: ABD Kuzey Kore ile müzakerelere yeniden başlamaya hazır
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ABD Kuzey Kore ile müzakerelere yeniden başlamaya hazır

1 saat önce

ABD'nin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun, "Kuzey Kore'deki mevkidaşlarımızdan haber alır almaz görüşmeye hazırız." dedi.

ABD Kuzey Kore ile müzakerelere yeniden başlamaya hazır, System.String[]

ABD'nin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun, "Kuzey Kore'deki mevkidaşlarımızdan haber alır almaz görüşmeye hazırız." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:15 
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