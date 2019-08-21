ABD Kuzey Kore ile müzakerelere yeniden başlamaya hazır
1 saat önce
ABD'nin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun, "Kuzey Kore'deki mevkidaşlarımızdan haber alır almaz görüşmeye hazırız." dedi.
ABD'nin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun, "Kuzey Kore'deki mevkidaşlarımızdan haber alır almaz görüşmeye hazırız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:15
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