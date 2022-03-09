ABD, Kuzey Kore'nin füze testlerinin ardından Pasifik'teki güçlerine hazırlık emri verdi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, Kuzey Kore'nin füze testlerinin ardından Pasifik'teki güçlerine hazırlık emri verdi

09.03.2022 21:00
ABD, Kuzey Kore'nin füze testlerinin ardından Pasifik'teki güçlerine hazırlık emri verdi

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDO-PACOM) Komutanlığı, Kuzey Kore'nin son zamanlarda artan balistik füze denemeleri üzerine, bölgedeki keşif ve gözlem faaliyetlerini artırdıklarını ve füze savunma güçlerine harbe hazırlığı artırma emri verdiklerini açıkladı.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDO-PACOM) Komutanlığı, Kuzey Kore'nin son zamanlarda artan balistik füze denemeleri üzerine, bölgedeki keşif ve gözlem faaliyetlerini artırdıklarını ve füze savunma güçlerine harbe hazırlığı artırma emri verdiklerini açıkladı.

INDO-PACOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin 5 Mart'ta yaptığı füze denemesi kınandı.

Bu testlerin, birçok Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğine ve bölge için tehdit oluşturduğuna dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Barış ve güvenliği baltalayan ve bölge ile uluslararası toplumu istikrarsızlaştıran Kuzey Kore'nin füze deneme faaliyetlerindeki önemli artış konusundaki endişemizi açıkça belirtiyoruz. Bunun ışığında, 7 Mart 2022'de ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, Sarı Deniz'de İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR) toplama faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasının yanı sıra bölgedeki balistik füze savunma güçlerimizin harbe hazırlık seviyelerinin artırılması emrini verdi. (Güney) Kore Cumhuriyeti ve Japonya'nın savunmasına olan bağlılığımız tamdır."

Açıklamada, ayrıca ABD'nin Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik ciddi ve sürekli bir diplomasi konusundaki taahhüdüne işaret edildi.

YORUMLAR
500
Güney Kore, el koyduğu Kuzey'e ait devriye botunu geri gönderdi Güney Kore, el koyduğu Kuzey'e ait devriye botunu geri gönderdi ABD ve 10 ülkeden bu yıl 10 balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye kınama ABD ve 10 ülkeden bu yıl 10 balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye kınama

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kuzey Kore, Füze, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Kuzey Kore'nin füze testlerinin ardından Pasifik'teki güçlerine hazırlık emri verdi - Son Dakika


Son Dakika
20:51 Kar yağışı Arnavutköy ve Kayaşehir'de etkisini göstermeye başladı! Yarın şiddetini artıracak
20:36 İstanbullular dikkat! Kar yağışı başladı! İmamoğlu alınan önlemleri sıraladı
20:32 Zor kurada isimler belli oldu! Peki, Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak?
20:10 Konuşmasına Türkçe başladı! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir araya geldi
20:05 Cristiano Ronaldo bütün ipleri kopardı! Kadroda yer almadı
20:02 Evler ayrıldı! Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor
19:56 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi
19:53 Dur ihtarına karşı otomobilden polislere ateş açtılar: 1 polis şehit düştü, 1 polis ağır yaralandı
19:50 Portekiz maçına hazırız! Stefan Kuntz, milli takıma çağıracağı iki futbolcuyu açıkladı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 21:08:33. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, Kuzey Kore'nin füze testlerinin ardından Pasifik'teki güçlerine hazırlık emri verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement