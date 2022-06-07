ABD, Kuzey Kore nükleer deneme yaparsa çok sert cevap verileceğini açıkladı - Son Dakika
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ABD, Kuzey Kore nükleer deneme yaparsa çok sert cevap verileceğini açıkladı

07.06.2022 10:19
ABD, Kuzey Kore nükleer deneme yaparsa çok sert cevap verileceğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Kuzey Kore'nin nükleer deneme yapması halinde çok sert cevap vereceklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Kuzey Kore'nin nükleer deneme yapması halinde çok sert cevap vereceklerini söyledi.

Sherman, Güney Kore'nin başkenti Seul'de mevkidaşı Cho Hyun-dong ile bir araya geldi.

Toplantının ardından bölgede yükselen tansiyona dair basına konuşan Sherman, "Herhangi bir nükleer deneme BM Güvenlik Konseyinin kararlarının ihlali olur. Bu denemeye de hızlı ve çok sert bir cevap verilir." dedi.

Sherman, Kuzey Kore'yi istikrarsızlık ve provokasyona yönelik hareketlerine son vermeye ve diplomasi yolunu tercih etmeye çağırdı.

Sherman'ın, Cho ve Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mori Takeo ile yarın Singapur'da üçlü görüşme yapması bekleniyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'ın Asya seyahati Kuzey Kore'nin pazar günü 8 balistik füze fırlatmasının ardından geldi.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin nükleer bomba üretebilme kapasitesini kanıtlamak için 2017'deki denemesinin ardından yeni bir nükleer deneme yapabileceği konusunda uyarıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, dün yaptığı açıklamada Punggye-ri nükleer test sahasındaki bir yolun tekrar açıldığını ve bunun yeni bir denemenin hazırlığı olduğunu iddia etmişti.

17. kez deneme

Kuzey Kore hafta sonu Pyongyang'ın yakınlarındaki Sunan dahil birkaç lokasyondan kısa menzilli 8 balistik füze denemesi gerçekleştirmişti.

Denemelerin, Güney Kore-ABD'nin 4,5 yıldır ilk kez düzenlediği ve 3 gün süren ortak askeri tatbikatı sonrası gelmesi dikkati çekmişti.

Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.

Güney Kore ve ABD ise dün, Kuzey Kore'nin denemelerine karşı Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne 8 balistik füze fırlatmıştı.

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Japonya, ABD ve Güney Kore savunma bakanları Singapur'da buluşacak Japonya, ABD ve Güney Kore savunma bakanları Singapur'da buluşacak Kuzey Kore'nin füzelerine ABD ve Güney Kore'den misilleme Kuzey Kore'nin füzelerine ABD ve Güney Kore'den misilleme
Kaynak: AA

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