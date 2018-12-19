Son Dakika Haberleri: ABD, Kuzey Kore'ye seyahat kısıtlamalarını hafifletebilir

ABD, Kuzey Kore'ye seyahat kısıtlamalarını hafifletebilir

3 saat önce

Washington yönetiminin, nükleer müzakerelerdeki tıkanıklığın çözümü çabaları çerçevesinde insani yardımların ulaştırılmasına olanak sağlamak amacıyla Kuzey Kore'ye seyahat kısıtlamalarını hafifletmeyi gözden geçirdiği bildirildi.

ABD, Kuzey Kore'ye seyahat kısıtlamalarını hafifletebilir, System.String[]
Washington yönetiminin, nükleer müzakerelerdeki tıkanıklığın çözümü çabaları çerçevesinde insani yardımların ulaştırılmasına olanak sağlamak amacıyla Kuzey Kore'ye seyahat kısıtlamalarını hafifletmeyi gözden geçirdiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:46 

Washington, Kuzey Kore, Ekonomi
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