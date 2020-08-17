ABD, Kuzey Kutbu Ulusal Yaban Sığınağında petrol ve gaz sondajına izin verdi - Son Dakika

NEW ABD Hükümeti, Kuzey Kutbu Ulusal Yaban Hayatı Sığınağını (ANWR) petrol ve gaz sondajına açacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı David Bernhardt tarafından bugün imzalanan belge ile ANWR'nin okyanus kıyı şeridini oluşturan 1,56 milyon dönümlük alanda petrol ve gaz aramak için sondaj yapılması kararı onaylandı.

Bakan Bernhardt gazetecilere verdiği demeçte, "Bu petrol ve gaz programı, binlerce yeni iş imkanı ve on milyarlarca dolar gelir kaynağı oluşturabilir." dedi.

Bakanlığın kararına tepki

Batı Öncelikleri Merkezi isimli düşünce kuruluşunun Direktörü Jennifer Rokala ise İçişleri Bakanlığının kararına yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Rokala, "Bu plan sadece geyiklere, kutup ayılarına ve diğer vahşi hayata zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda hızla ilerleyen iklim değişikliği karşısında aptalca bir girişim olacak." dedi.

Tamamı 19,3 milyon dönümden oluşan sığınakta boz ayı, kutup ayısı, gri kurt, ren geyiği ve kutup tilkileri gibi hayvan türleri yaşıyor.

Sondajın bölgede karibu türü geyikleri avlayan ve ANWR topraklarını kutsal kabul eden yerli Gwich'in halkı üzerinde oluşturacağı olumsuz etkiler konusunda da bir süredir endişeler dile getiriliyor.