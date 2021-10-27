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ABD'li 11 Kongre üyesinden Biden'a Türkiye mektubu! Kullanılan ifadeler kriz çıkarma niteliği taşıyor - Son Dakika

ABD'li 11 Kongre üyesinden Biden'a Türkiye mektubu! Kullanılan ifadeler kriz çıkarma niteliği taşıyor

27.10.2021 09:36

ABD'li 11 Kongre üyesi, ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye hakkında küstah bir mektup gönderdi. Skandal ifadelerin yer aldığı mektupta Türkiye için "ABD için bir tehlike" tanımlaması yapılarak, "Türkiye'ye F-16 satılmamalı. Yönetim satışı onaylarsa, Kongre bloklar" ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

ABD'li 11 Kongre üyesi ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye hakkında skandal ifadelerin yer aldığı bir mektup gönderdi. Kongre üyelerinin mektupta, Türkiye'nin ABD ve müttefikleri için 'tehlike arz ettiği' iddia edilerek ,F-16'ların satışının gerçekleşmemesi, gerçekleşmesi durumunda ise Kongre'nin engelleyeceği ifade edildi. Mektupta, "F-35'ler S400'den dolayı verilmedi" ifadeleri de yer aldı.

"TEHLİKEYİ GÖZE ALAMAYIZ"

Mektupta; Türkiye'nin 40 adet F-16 uçağı ile 8 uçağın iyileştirmesi için kit satın almak istediği yönündeki haberleri endişeyle takip ettiklerini belirten kongre üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin Eylül'de yeni bir S-400 hava savunma sistemini satın alabileceğine dair yaptığı açıklamayı anımsatarak, "ABD yapımı bir uçağı, düşman gibi davranmaya devam eden bir anlaşma müttefikine göndererek ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmayı göze alamayız" ifadesini kullandı.

"F-35 SİSTEMİNİN RİSKE ATILMASI ENGELLENDİ"

Öte yandan, " Ankara'nın S-400 sistemini satın almasının ardından Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığı" belirtildi. ABD'de her iki iki parti tarafından desteklenen ve Biden yönetiminde de devam eden söz konusu kararın, F-35 sisteminin Türkiye tarafından riske atılmasını engellediği ifade edildi.

ABD'li 11 Kongre üyesi Biden'a küstah mektup: Türkiye, ABD için bir tehlike
ABD'li 11 Kongre üyesi Biden'a küstah mektup: Türkiye, ABD için bir tehlike
ABD'li 11 Kongre üyesinden Biden'a Türkiye mektubu! Kullanılan ifadeler kriz çıkarma niteliği taşıyor
ABD'li 11 Kongre üyesinden Biden'a Türkiye mektubu! Kullanılan ifadeler kriz çıkarma niteliği taşıyor

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Son Dakika Güncel ABD'li 11 Kongre üyesinden Biden'a Türkiye mektubu! Kullanılan ifadeler kriz çıkarma niteliği taşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li 11 Kongre üyesinden Biden'a Türkiye mektubu! Kullanılan ifadeler kriz çıkarma niteliği taşıyor - Son Dakika
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