Son Dakika Haberleri: ABD’li 12 firma yatırım için Türkiye’ye geliyor
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ABD’li 12 firma yatırım için Türkiye’ye geliyor

1 saat önce

Tekstil, enerji, savunma, güvenlik ve finans alanında 12 firma İstanbul'da Türkiye'nin devleriyle buluşacak.

ABD’li 12 firma yatırım için Türkiye’ye geliyor, System.String[]
Tekstil, enerji, savunma, güvenlik ve finans alanında 12 firma İstanbul'da Türkiye'nin devleriyle buluşacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:07 
İstanbul, Türkiye, Ekonomi
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