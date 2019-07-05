ABD’li 12 firma yatırım için Türkiye’ye geliyor
1 saat önce
Tekstil, enerji, savunma, güvenlik ve finans alanında 12 firma İstanbul'da Türkiye'nin devleriyle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:07
Tekstil, enerji, savunma, güvenlik ve finans alanında 12 firma İstanbul
'da Türkiye
'nin devleriyle buluşacak.
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