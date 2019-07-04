Son Dakika Haberleri: ABD'li 15 yaşındaki tenisçi Gauff, Wimbledon'da yıldızlara set vermeden rekor kırdı
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ABD'li 15 yaşındaki tenisçi Gauff, Wimbledon'da yıldızlara set vermeden rekor kırdı

44 dakika önce

Amerikalı 15 yaşındaki tenisçi Cori Gauff güçlü rakipleri Venus Williams ve Magdalena Rybarikova'yı eleyerek Jennifer Capriati'nin ardından Wimbledon'da son 32 turuna kalan en genç tenisçi unvanını elde ederek tarihe geçti. Gauff üçüncü tura gelene kadar rakiplerine set dahi vermedi.

ABD'li 15 yaşındaki tenisçi Gauff, Wimbledon'da yıldızlara set vermeden rekor kırdı, System.String[]
Amerikalı 15 yaşındaki tenisçi Cori Gauff güçlü rakipleri Venus Williams ve Magdalena Rybarikova'yı eleyerek, Jennifer Capriati'nin ardından Wimbledon'da son 32 turuna kalan en genç tenisçi unvanını elde ederek tarihe geçti. Gauff üçüncü tura gelene kadar rakiplerine set dahi vermedi.

Elde ettiği başarıyla tüm dünyanın dikkatini bir anda üzerine çeken Cori Gauff, 13 Mart 2004 doğumlu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:52 
Venus Williams, Spor
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