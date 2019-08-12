ABD'li 6 kişilik askeri heyet Akçakale'de

ABD'li 6 kişilik askeri heyet Şanlıurfa'ya geldi.

ABD'li 6 kişilik askeri heyet Şanlıurfa'ya geldi. ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı. Mutabakat çerçevesinde Şanlıurfa'da Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezde görev yapacak 6 kişilik ilk Amerikalı askeri heyet ise bugün kente geldi. Şanlıurfa GAP Havaalanı'na inen askerler daha sonra otobüsle Akçakale ilçesine gitti.

(Şinasi İnan/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Demirtaş, HÜDAPAR'a taziye mesajı gönderdi

Pazarın gözdesi olan 1,5 tonluk boğa alıcı bulamadı

Canan Kaftancıoğlu, Bahaddin Yetkin'in İBB'ye atanmasını değerlendirdi: Ufak bir yol kazası oldu

Marmara Adası'nda orman yangını! Yangın yerleşim yerine ulaştı