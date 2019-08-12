Son Dakika Haberleri: ABD'li 6 kişilik askeri heyet Akçakale'de
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ABD'li 6 kişilik askeri heyet Akçakale'de

54 dakika önce

ABD'li 6 kişilik askeri heyet Şanlıurfa'ya geldi.

ABD'li 6 kişilik askeri heyet Akçakale'de, System.String[]
ABD'li 6 kişilik askeri heyet Şanlıurfa'ya geldi. ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı. Mutabakat çerçevesinde Şanlıurfa'da Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezde görev yapacak 6 kişilik ilk Amerikalı askeri heyet ise bugün kente geldi. Şanlıurfa GAP Havaalanı'na inen askerler daha sonra otobüsle Akçakale ilçesine gitti.
(Şinasi İnan/İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 05:35 Kaynak: İHA
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