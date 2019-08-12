Son Dakika Haberleri: ABD'li 90 kişilik askeri heyet Akcakale'de
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ABD'li 90 kişilik askeri heyet Akcakale'de

46 dakika önce

ABD'li 90 kişilik askeri heyet Akcakale'deŞANLIURFA - ABD'li 90 kişilikaskeri heyet Şanlıurfa'ya geldi.

ABD'li 90 kişilik askeri heyet Akcakale'de
ŞANLIURFA - ABD'li 90 kişilikaskeri heyet Şanlıurfa'ya geldi.
ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihlerini arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı. Mutabakat çerçevesinde Şanlıurfa'da Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezde görev yapacak 90 kişilik ilk Amerikalı askeri birlik ise bugün kente geldi. Şanlıurfa GAP Havaalanı'na inen askerler daha sonra otobüslerle Akcakale ilçesine gitti.
Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 05:45 Kaynak: İHA
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ABD'li askerler Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da
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