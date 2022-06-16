ABD'li adamdan ilginç iddia! Ne olduğu belirlenemeyen canlı, adamı nehirden karaya kadar kovaladı - Son Dakika
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ABD'li adamdan ilginç iddia! Ne olduğu belirlenemeyen canlı, adamı nehirden karaya kadar kovaladı

16.06.2022 13:26

ABD'de yaşayan John Lewis , CBC televizyonuna yaptığı konuşmada, uzaylılara benzeyen ayaksız kan emici bir deniz yaratığının kendisini nehirden karaya kovaladığını iddia etti.

İlginç dillerini kullanarak avının kanını emen bu canlının çok sayıda dairesel boynuz şeklindeki dişle dolu güçlü vantuzu bulunuyor.

Balık sandı ancak bambaşka bir şey çıktı! Balıkçıyı nehirden karaya kadar kovaladı

Kuzey Amerika'nın göllerinde istilacı bir tür olan bu balık türü insanlar ve diğer canlıları için ölümcül olabiliyor.

Balık sandı ancak bambaşka bir şey çıktı! Balıkçıyı nehirden karaya kadar kovaladı

Çocukluğundan bu yana balıkçılık yaptığını söyleyen John, deniz taşı emeni ismi verilen balığın asla sudan çıkmadığı ile ilgili makale okuduğunu fakat kendisi nehirde olduğu sırada balığın sudan çıktığını korkup kaçmaya başladığında ise balığın kendisini karaya kadar kovaladığını ve suya geri döndüğünü söyledi.

Balık sandı ancak bambaşka bir şey çıktı! Balıkçıyı nehirden karaya kadar kovaladı

Amerika ve Kanada Göller Balıkçılık Komisyonu Müdürü, bu balığın üreme döneminde sadece üremeye odaklandıkları için bir şey yemediklerini söyledi.

Balık sandı ancak bambaşka bir şey çıktı! Balıkçıyı nehirden karaya kadar kovaladı

120 milimetre uzunluğuna ulaşan balık, yeni doğduklarında iki ay boyunca yemeyi kesip sadece değişim sürecine odaklanıyor.

Balık sandı ancak bambaşka bir şey çıktı! Balıkçıyı nehirden karaya kadar kovaladı
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Son Dakika Yaşam ABD'li adamdan ilginç iddia! Ne olduğu belirlenemeyen canlı, adamı nehirden karaya kadar kovaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li adamdan ilginç iddia! Ne olduğu belirlenemeyen canlı, adamı nehirden karaya kadar kovaladı - Son Dakika
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