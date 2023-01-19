ABD'li aktör Alec Baldwin "kasıtsız adam öldürmek"ten suçlanacak - Son Dakika
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ABD'li aktör Alec Baldwin "kasıtsız adam öldürmek"ten suçlanacak

19.01.2023 21:00
ABD'li aktör Alec Baldwin "kasıtsız adam öldürmek"ten suçlanacak

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin ve Ekim 2021'de yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne neden olduğu set kazası nedeniyle "kasıtsız adam öldürmek" suçundan suçlanacağı açıklandı.

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin ve Ekim 2021'de yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne neden olduğu set kazası nedeniyle "kasıtsız adam öldürmek" suçundan suçlanacağı açıklandı.

ABD'nin New Mexico eyaletinden çekilen Rust adlı film setinde, Ekim 2021'de bir sahnenin provası sırasında ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne neden olmuştu. Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies yaptığı açıklamada, söz konusu olayla ilgili Baldwin ve setteki silah ve mühimmattan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed'in "kasıtsız adam öldürmek" suçundan suçlanacağını aktararak, ikili hakkında ay sonuna kadar dava açılacağını duyurdu.

Carmack-Altwies, "Oyuncu ve yapımcı Alec Baldwin ve silahlardan sorumlu set çalışanı Hannah Gutierrez-Reed, ikişer kez kasıtsız adam öldürmeyle suçlanacak. Kanıtları kapsamlı bir şekilde inceledikten sonra yeterli kanıt olduğuna karar verdim. Ben görevdeyken kimse kanunların üzerinde değildir ve herkes adaleti hak eder" dedi.

Baldwin ve Gutierrez-Reed, suçlu bulunmaları halinde 18 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezasına çarptırılabilirler. Prova sırasında yaralanan film yönetmeni Joel Souza ile ilgili ise herhangi bir suçlama yapılmayacağı aktarıldı.

Hutchins'in ailesi ile anlaşma yoluna gidilmişti

Ekim 2022'de Hutchins'in eşi Matthew Hutchins'in haklarında açtığı davanın ardından Baldwin ve filmin yapım şirketi, Hutchins'in ailesiyle kamuoyuna açıklanmayan bir meblağ üzerinde anlaşmaya varmıştı. Dünyanın gündemine oturan set kazasının ardından Rust filminin yapımına Matthew Hutchins'in yapımcı olarak katılmasıyla bu yıl devam etmesi planlanıyordu.

Silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı

Setteki ölümcül kazadan sonra ifade veren Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Dave Halls'un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti. Yardımcı yönetmen Halls ise ifadesinde silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söylemişti. Böylelikle Baldwin'in elindeki silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı. - NEW MEXICO

Kaynak: İHA
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Alec Baldwin, New Mexico, Rust, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'li aktör Alec Baldwin 'kasıtsız adam öldürmek'ten suçlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'li aktör Alec Baldwin "kasıtsız adam öldürmek"ten suçlanacak - Son Dakika
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