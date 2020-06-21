ABD'li aktör Ansel Elgort taciz iddialarına yanıt verdi

ABD'li ünlü aktör Ansel Elgort, 17 yaşındaki bir kıza yönelik cinsel taciz nedeniyle suçlanırken, Elgort sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Elgort, "2014'te ben 20 yaşımdayken Gabby ile legal ve karşılıklı rızanın olduğu bir ilişkimiz vardı. Maalesef ayrılık sürecini iyi yönetemedim" dedi.

ABD'li 26 yaşındaki ünlü aktör Ansel Elgort, 2014 yılında sosyal medya hesabı üzerinden konuştuğu 17 yaşındaki genç kıza yönelik cinsel tacizle suçlanıyor. Ansel Elgort, 2014 yılında sosyal medya hesabı üzerinden konuştuğu ve o dönemde 17 yaşında olduğu belirtilen Gabby kullanıcı isimli genç kızın kendisine yönelik cinsel taciz suçlamalarının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"GEÇMİŞTE YAPTIĞIM ŞEYLERDEN UTANÇ DUYUYORUM"

Elgort, son bir günde sosyal medyada kendisi hakkında yapılan paylaşımlardan üzüntü duyduğunu belirterek şunları ifade etti : "Gabby'nin duygularını anladığımı iddia edemem ancak anlatılanlar yaşananları desteklemiyor. Hiçbir zaman kimseyi taciz etmedim. Doğru olan şu ki ; 2014'te ben 20 yaşımdayken Gabby ile legal ve karşılıklı rızanın olduğu bir ilişkimiz vardı. Maalesef ayrılık sürecini iyi yönetemedim. Ona cevap vermeyi bıraktım ve bu birine yapılabilecek en acımasız şeylerden birisi. Geçmişteki davranışlarıma baktığımda yaptığım şeyden büyük utanç duyuyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Düşünmeye, öğrenmeye ve empati kurmaya devam etmek zorunda olduğumu biliyorum."