ABD'li aktör ırkçı saldırı konusunda polise yalan söylemekten suçlu bulundu - Son Dakika

NEW ABD'nin Chicago kentinde 2019'da ırkçıların saldırısına uğradığını savunduktan sonra polise yalan söylediği ortaya çıkan aktör Jussie Smollett, yargılandığı davada jüri tarafından suçlu bulundu.

Eski Empire dizisi oyunucusu 39 yaşındaki Smolett, yaklaşık 3 yıldır süren davada, nefret suçunun kurbanı olduğuna dair polise yanlış bildirimde bulunduğu için beş ayrı ağır suç ve uygunsuz davranıştan suçlu olduğuna hükmedildi.

Smollett'in avukatları ise jürinin kararını temyize götüreceklerini ve kazanacaklarına yüzde 100 emin olduklarını belirtti.

Kararın temyiz mahkemesinden dönmemesi durumunda Smollett, 25 bin dolar para ve 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya bulunuyor.

Smollett hakkında ayrıca, Chicago polisine yanlış ihbar nedeniyle 130 bin dolardan fazla masraf açmaktan tazminat davası bulunuyor.

Siyahi ve eşcinsel olan aktör, 29 Ocak'ta Chicago'da bir metro istasyonunda maskeli iki kişinin saldırısına uğradığı gerekçesiyle polise şikayette bulunmuştu.

Yapılan soruşturma sonucunda Chicago polisi, Smollett'in kendisine saldırmaları için iki kardeşe 3 bin 500'er dolar para ödediği ve kariyerinde sempati toplamak için "sahte bir saldırı" düzenlettiğini ortaya çıkardıklarını açıklamıştı.

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