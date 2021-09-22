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ABD'li aktör Johnny Depp, İspanya'da Donostia Ödülü'nü aldı - Son Dakika

ABD'li aktör Johnny Depp, İspanya'da Donostia Ödülü'nü aldı

22.09.2021 21:43
ABD'li aktör Johnny Depp, İspanya'da Donostia Ödülü'nü aldı, System.String[]

Amerikalı aktör, yapımcı ve senarist Johnny Depp, İspanya'nın San Sebastian kentinde bu yıl 69'uncusu düzenlenen uluslararası film festivalinde, kentin Baskça adı "Donostia" olarak verilen onur ödülünü aldı.

Amerikalı aktör, yapımcı ve senarist Johnny Depp, İspanya'nın San Sebastian kentinde bu yıl 69'uncusu düzenlenen uluslararası film festivalinde, kentin Baskça adı "Donostia" olarak verilen onur ödülünü aldı.

Aktör Deep, eski eşi Amber Heard ile arasında, "kötü muamele suçlamalarından" dolayı başlatılan yargı sürecinin ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Ödül töreni öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Deep, hakkındaki suçlamaları ve kamuoyunda oluşan baskıyı "kirli havaya dayalı anlık yargılar" olarak yorumladı.

Deep, "çok karmaşık" bir dönem yaşadığını belirtti.

Yaşadıklarını, "henüz ispatlanmamış suçlamalardan dolayı bulunduğu çevreden dışlanma biçimi" olan "iptal kültürü" ile tanımlayan Deep, "İptal kültüründe kimse güvende olamaz. Ama gerçekle silahlanmışsan, ihtiyacın olan tek şey budur." dedi.

Depp, "İptal kültürü sadece beni değil, birçok insanı, erkeği, kadını, tek bir cümle söylemek isteyen biri olduğu sürece etkileyen bir şey. Normal olduğu zannediliyor ama öyle değil." şeklinde konuştu.

İptal kültürüne neden olan haksız suçlamalara karşı ses çıkarmak gerektiğini vurgulayan Depp, "Sana ya da sevdiğin, inandığın birine karşı bir haksızlık olduğunda kalk, öylece oturma çünkü sana ihtiyaçları var." ifadesini kullandı.

Hakkında suçlamaların olduğu bir dönemde Johnny Depp'e ödül verdiği için eleştirilen San Sebastian Film Festivali yönetimi, kendisini, "Depp, kadına karşı şiddetten hiçbir zaman gözaltına alınmadı, suçlanmadı veya ceza almadı." diye savunmuştu.

Donostia Ödülü, "çağdaş sinemanın en yetenekli ve çok yönlü oyuncularından biri" olması gerekçesiyle Amerikalı 58 yaşındaki Depp'e verildi.

San Sebastian Film Festivali 25 Eylül'de sona erecek.

San Sebastian, Johnny Depp, İspanya, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ABD'li aktör Johnny Depp, İspanya'da Donostia Ödülü'nü aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li aktör Johnny Depp, İspanya'da Donostia Ödülü'nü aldı - Son Dakika
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