ABD'li aktör Kevin Spacey hakkında 3 erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlaması - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'li aktör Kevin Spacey hakkında 3 erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlaması

27.05.2022 00:58
ABD'li aktör Kevin Spacey hakkında 3 erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlaması

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), ABD'li aktör Kevin Spacey'e 3 erkeğe 4 kez cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulundu.

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), ABD'li aktör Kevin Spacey'e 3 erkeğe 4 kez cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulundu.

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), ABD'li aktör Kevin Spacey'nin 3 erkeğe karşı 4 kez cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulundu. İddia edilen cinsel saldırı olaylarından 3'ünün Mart 2005 ile Ağustos 2008 arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da, 1'inin ise Nisan 2013'te İngiltere'nin batısındaki Gloucestershire'da gerçekleştiği belirtildi.

CPS Özel Suç Birimi Başkanı Rosemary Ainslie yaptığı açıklamada, "CPS, 62 yaşındaki Kevin Spacey'e 3 erkeğe karşı 4 dört ayrı cinsel saldırı suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Spacey ayrıca, 1 kişinin rızası olmadan cinsel ilişkiye girmesine neden olmakla suçlanıyor. Suçlamalar, Metropolitan Polisi tarafından soruşturma sırasında toplanan kanıtların incelenmesini takip ediyor" dedi.

Ainsle ayrıca, Kraliyet Savcılığının yetkililere Spacey aleyhindeki cezai suçlamaların aktif olduğunu duyurarak, Spacey'in adil yargılanma hakkına sahip olduğunu hatırlattı.

Spacey, hakkında daha öncede cinsel taciz davası açılmıştı

Spacey, 2019 yılında ABD'nin Massachusetts eyaletinde 2016 yılında bir barda 18 yaşındaki bir erkeği taciz ettiği iddiasıyla suçlanmış, şikayetçinin kayıp bir cep telefonuyla ilgili tanıklık yapmayı reddetmesi üzerine dava düşürülmüştü.

Dünyaca ünlü 62 yaşındaki ABD'li aktör Spacey, American Beauty, Seven, The Usual Suspects, LA Confidential gibi Hollywood filmlerinde üstlendiği önemli rollerle biliniyor. - MANCHESTER

YORUMLAR
500
ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas'a gidecek ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas'a gidecek Kevin Spacey üç erkeğe cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya Kevin Spacey üç erkeğe cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kevin Spacey, England, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'li aktör Kevin Spacey hakkında 3 erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlaması - Son Dakika


Son Dakika
01:12 Akaryakıta yeni zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti
01:07 Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapma sinyali ABD'de panik yarattı! Teröristlerle temas kurdular
00:47 Alkol ve sigaraya ÖTV zammı!
00:46 Resmi Gazete'de yayımlandı! 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı
00:44 Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek takımlar netleşti!
00:25 "Sosyal medya yasası" teklifi Meclis'e sunuldu! Gerçeğe aykırı bilgi yayanlara hapis cezası geliyor
00:22 Fahiş kira zammına yeni önlem: Çağrı hattı! Mağdur olan kiracı ev sahibini şikayet edebilecek
23:56 Marmaray'da şaşırtan olay! 60'lı yaşlarındaki bir adam Arap aileye küfürler savurdu
23:53 Türkiye Kupası finalinde şampiyon Sivasspor! Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, 21 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı
23:26 Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 01:22:45. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'li aktör Kevin Spacey hakkında 3 erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement