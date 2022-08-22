Elektrikli arabalar yapay zeka ile 10 dakikada şarj olacak! - Son Dakika
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Elektrikli arabalar yapay zeka ile 10 dakikada şarj olacak!

22.08.2022 21:56
Elektrikli arabalar yapay zeka ile 10 dakikada şarj olacak!

ABD'li araştırmacılar elektrikli araba için makine öğrenimine dayalı yeni bir şarj yöntemi geliştirdi. 10 dakikada yüzde 90 şarj sunuyor.

Tüm dünyada hızla yayılan elektrikli arabalar, bataryalarının şarj süresiyle tartışma konusu haline geldi. Günümüzde en iyi teknolojiler bile 30 dakikalık şarj süresi gerektiriyor, fakat ABD'li araştırmacılar bunu değiştirebilir. Makine öğrenimine dayalı yeni bir elektrikli araba şarj yöntemi 10 dakikada yüzde 90 dolum sunuyor.

Elektrikli arabalar için makine öğrenimli şarj yöntemi

Elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon pilleri çok daha hızlı şarj etmek aslında mümkün, ancak by durum hassas dengeyi bozarak bataryanın yıpranmasına yol açabilir. Idaho Ulusal Laboratuvarı Enerji Depolama & Elektrikli Araç Departmanı tarafından yürütülen yeni bir araştırma ise elektrikli araba bataryalarında devrim yaratacağına inanıyor.

Elektrikli arabalar yapay zeka ile 10 dakikada şarj olacak!

ABD'li araştırmacılar lityum-iyon akışının makine öğrenimine bağlı olarak takip edilebileceğini ve bu akış hızlansa da bataryayı bozmayacağını iddia etti. Araştırmacılar, lityum iyonlarının daha hızlı göç etmesini sağlayarak şarj ve deşarj döngülerini hızlandırdı.

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Idaho Ulusal Laboratuvarı Enerji Depolama & Elektrikli Araç Departmanı araştırmacısı olan Eric Dufek, bataryadan herhangi bir aşınma olmadan 10 dakika içinde yüzde 90'ın üzerinde şarjın mümkün olduğunu dile getirdi.

Konuyla ilgili açıklamasında, "Kısa sürede bir pil hücresine girebilecek enerji miktarını önemli ölçüde artırdık. Şu anda, pillerin lityum kaplama veya katot çatlaması olmadan 10 dakika içinde yüzde 90'ın üzerinde şarj olduğunu görüyoruz" dedi.

Laboratuvar testleri başarılı olsa da, bu yöntemin şimdilik test aşamasında olduğunu belirtmek gerekiyor. Araştırmacılar, makine öğrenimine uygun optimize edilmiş lityum-iyon pillerin tasarlanmasında kullanılabileceğini düşünüyor.

Siz yeni elektrikli araba şarj yöntemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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