ABD'li arkeologlar Mora Yarımadası'nda 3 bin 500 yıllık iki anıt mezar keşfetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'li arkeologlar Mora Yarımadası'nda 3 bin 500 yıllık iki anıt mezar keşfetti - Son Dakika Dünya

ABD'li arkeologlar Mora Yarımadası'nda 3 bin 500 yıllık iki anıt mezar keşfetti

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) arkeologlar, Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda kraliyet ailesine ait 3 bin 500 yıllık 2 anıt mezar keşfetti.

ABD'li arkeologlar Mora Yarımadası'nda 3 bin 500 yıllık iki anıt mezar keşfetti, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) arkeologlar, Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda kraliyet ailesine ait 3 bin 500 yıllık 2 anıt mezar keşfetti.


Yunanistan Kültür Bakanlığı salı günü, anıt mezarların Miken Uygarlığı dönemine ait tarihi saray yakınlarında bulunduğunu açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kültür Bakanlığı, Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:42 
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