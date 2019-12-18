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ABD'li arkeologlar Mora Yarımadası'nda 3 bin 500 yıllık iki anıt mezar keşfetti
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) arkeologlar, Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda kraliyet ailesine ait 3 bin 500 yıllık 2 anıt mezar keşfetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:42
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