Abd'li askeri heyet, genelkurmay'ı ziyaret edecek
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD'li askeri heyetin bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret edeceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:27 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, ABD Avrupa
Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD'li askeri heyetin bugün Genelkurmay Başkanlığı
Karargahı'nı ziyaret edeceğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, Suriye
'nin kuzeyinde, Fırat
'ın doğusunda tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik faaliyetlerin devam ettiği belirtilerek, "ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyeti, temaslarda bulunmak üzere bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret edecektir" denildi.
Ali Babacan'dan "kayyum" açıklaması: Seçilmişleri sadece bağımsız yargı görevden alabilir Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Binali Yıldırım'ın birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceği iddia edildi Anadolu Efes, Barcelonalı oyuncu Chris Singleton'u transfer etti