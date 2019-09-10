Son Dakika Haberleri: Abd'li askeri heyet, genelkurmay'ı ziyaret edecek (2)
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Abd'li askeri heyet, genelkurmay'ı ziyaret edecek (2)

1 saat önce

TEMASLAR TAMAMLANDIMilli Savunma Bakanlığı, ABD'li askeri heyetin, Genelkurmay Başkanlığı Karargahındaki temaslarına ilişkin açıklama yaptı.

Abd'li askeri heyet, genelkurmay'ı ziyaret edecek (2), System.String[]

TEMASLAR TAMAMLANDI
Milli Savunma Bakanlığı, ABD'li askeri heyetin, Genelkurmay Başkanlığı Karargahındaki temaslarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığı Karargahındaki temaslarını tamamladı. Görüşmelere yarın, Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezinde devam edilecek" denildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Genelkurmay Başkanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:26 Kaynak: DHA
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