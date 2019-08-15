Son Dakika Haberleri: ABD'li askeri heyet ile Türk yetkililer sınırda incelemede bulundu
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ABD'li askeri heyet ile Türk yetkililer sınırda incelemede bulundu

56 dakika önce

ABD'li askeri heyet, Türk yetkililerle birlikte Suriye sınırında incelemede bulundu.

ABD'li askeri heyet ile Türk yetkililer sınırda incelemede bulundu, System.String[]
ABD'li askeri heyet, Türk yetkililerle birlikte Suriye sınırında incelemede bulundu.

Güvenli bölge çalışmaları kapsamında oluşturulacak Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelen ABD'li askeri heyet, Türk yetkililerle birlikte sınır hattında incelemede bulundu. 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığındaki çalışmalar devam ederken sınır hattına gelen heyet, eski gümrük kapısı ile yeni gümrük kapısı bölgelerini gezdi. Buralarda inceleme yapan heyetin bir bölümü, incelemelerin ardından Şanlıurfa merkeze hareket ederken diğer grup ise 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına geri döndü. - ŞANLIURFA
Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:32 Kaynak: İHA
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