ABD'li askeri heyetten Genelkurmay ziyareti
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD'li askeri heyetin, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret ettiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:15 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Suriye
'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında, ABD Avrupa
Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD'li askeri heyetin, Genelkurmay Başkanlığı
Karargahı'nı ziyaret ettiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile koordineli olarak Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge kapsamında Şanlıurfa
'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi. Açıklamada, "Dün Şanlıurfa'da kurulan harekat merkezinde koordine faaliyetlerini tamamlayan ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, bugün temaslarda bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargahını ziyaret etmiştir" denildi.
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