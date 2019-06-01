ABD'li askerlere Ramazan Bayramı duyurusu
1 saat önce
Adana İncirlik Üssü'ndeki ABD'li askerlere yönelik Ramazan Bayramı'yla ilgili duyuru yapıldı.
Adana İncirlik Üssü
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:22 Kaynak: AA
'ndeki ABD
'li askerlere yönelik Ramazan Bayramı
'yla ilgili duyuru yapıldı. Merkez Sarıçam
ilçesi İncirlik Mahallesi'nde konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üs Kanat Komutanlığının resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, ramazan ayının sona ermesiyle 4 Haziran'da 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlayacağı belirtildi.
Duyuruda, "İslam dininin iki büyük bayramından birisi olan Ramazan Bayramı boyunca ev sahibi arkadaşlarımız, akrabaları ve yakınlarıyla 3,5 günlüğüne bayramı kutlayacaklar. Üste dolaşırken lütfen Türk dostlarımıza 'Mutlu bayramlar' veya 'İyi bayramlar' dileğinde bulunun. Destek ve misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.
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