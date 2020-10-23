ABD'li astronot, başkanlık seçimleri için uzaydan oy kullandı - Son Dakika

Seçimlere 11 gün kala, erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve elden zarf bırakma yoluyla 50 milyondan fazla kişi erken oy kullandı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( NASA ) astronotu Rubins, oyunu uzaydan elektronik olarak gönderdi.

Bakan Koca, vatandaşlara korona aşısının ne zaman yapılacağını açıkladı: Muhtemelen aralıkta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz