ABD'li avcı uzun boynuzlu dağ keçisi avladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'li avcı uzun boynuzlu dağ keçisi avladı - Son Dakika

ABD'li avcı uzun boynuzlu dağ keçisi avladı

13 dakika önce

ABD'den avlanmak için Adıyaman'a gelen kadın avcı, boynuz uzunluğu 130 santimetre olan dağ keçisini avlarken, eşi ise 118 santimetre boynuz uzunluğuna sahip dağ keçisi avladı.

ABD'li avcı uzun boynuzlu dağ keçisi avladı, System.String[]

ABD'den avlanmak için Adıyaman'a gelen kadın avcı, boynuz uzunluğu 130 santimetre olan dağ keçisini avlarken, eşi ise 118 santimetre boynuz uzunluğuna sahip dağ keçisi avladı.


ABD'den Adıyaman'a eşi Michael Shaun Harris ile birlikte avlanmak için gelen avcı Emieblcek Harris, boynuz uzunluğu 130 santimetre olan dağ keçisini avladı. Daha önceki yıllarda avlanan ve 130 santimetre uzunluğuna ulaşan avcıların rekoru tazelendi.


2020-2021 av turizmi kapsamında Adıyaman'a gelen Emieblcek Harris, Sincik Devlet Avlağında avlandı. Av öncesinde atış talimleri yapan Emieblcek Harris, avlanmak için dağ taş dolaştı. Emieblcek Harris, 11 yaşında ve 130 santimetre boynuz uzunluğuna sahip keçiyi avlarken, eşi Michael Shaun Harris ise Akdağ Devlet avlağında 9 yaşındaki 118 santimetre boynuz uzunluğundaki keçiyi avladı.


Emieblcek Harris, Adıyaman'da avlanmaktan çok memnun olduğunu gelecek yılda gelmek istediğini söyledi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde gerçekleşen avlanmayı her iki avcı başarıyla tamamladı.


Av turizmi kapsamında belirlenen avlat sahalarında 8 yaş ve üzeri belirlenen dağ keçileri avlanabiliyor. 2019-2020 av sezonunda 30 adet av kotası verildiği ve av turizminin 31 Mart 2020 tarihinde sona ereceği öğrenildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, av turizmi kapsamında elde edilen gelirlerin yüzde 60'ı avlak alanının bulunduğu köylerde, muhtarlıklara aktarılarak köylerin cami, taziye evi, Kuran kursu gibi ihtiyaçlarında kullanıldığını söyledi.


Kozan, dağ keçisini kaçak avlayanlara yaklaşık 26 bin TL cezai işlem uygulandığını aktardı. - ADIYAMAN

Amerika Birleşik Devletleri, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:12 Kaynak: İHA
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